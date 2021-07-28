Hava Sıcaklığı 43 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge 29 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.