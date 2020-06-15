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Hava sıcaklığı artacak

KKTC’de hava sıcaklığı yaklaşık bir derece yükselecek.

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:05
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Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre,  hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

Bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava; yarın ve çarşamba açık ve az bulutlu, perşembe ve cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günü ise açık ve az bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 32 – 35  derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
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