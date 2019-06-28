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Hava sıcaklığı artacak

28 Haziran 2019 Cuma 08:58
Hava sıcaklığı artacak

Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açik ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ısığında bölgemizde etkili olan sıcak hava kütlesinin etkisi ile bugün ve yarın en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin yaklaşik 5 ile 7 °c üzerinde iç kesimlerde 38 ile 41 °c ve sahillerde 32 - 35 °c arasinda seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşi yetkililerin ve vatandaşlarin tedbirli olmalari tavsiye edilir.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

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HavaSıcaklığıNasılOlacakHaberKıbrıs
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