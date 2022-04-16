Hava Sıcaklığı Bugünden İtibaren 6 Derece Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, salı günüyse öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 22-25 derece dolaylarında olan hava sıcaklığı, bugün, yarın ve pazartesi günü yaklaşık 6 derecelik artışla 28 - 31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.