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Hava sıcaklığı da düşüyor...

Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren ülke genelinde 3 gün sağanak yağmurlu havanın etkili olacağını bildirdi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:46
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Hava sıcaklığı da düşüyor...



İçinde bulunulan hafta boyunca ise, havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin, 3-9 Kasım tarihli raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

- Hava sıcaklığında düşüş yaşanacak

En yüksek hava sıcaklığının, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece, diğer günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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