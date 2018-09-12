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Hava sıcaklığı düşecek …

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:32
Hava sıcaklığı düşecek …

Yağmurlu havanın devam etmesi, yarın Cuma ve Cumartesi günleri yağmur yağması bekleniyor.Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, havanın yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi günü ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.Periyodun diğer günlerinde ise hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35; sahillerde 28 -31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıHaberKKTC
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