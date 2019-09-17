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Hava sıcaklığı hafta boyunca nasıl olacak?

Sıcak ve nemli hava devam ediyor.

17 Eylül 2019 Salı 09:07
Hava sıcaklığı hafta boyunca nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(BRT)

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Son Güncelleme: 17.09.2019 09:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberSıcaklıkHava
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