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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak

Pazar ve Pazartesi günleri sabah saatlerinde yer yer sis var

21 Eylül 2018 Cuma 16:06
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak

Önümüzdeki günlerde hava genellikle az bulutlu geçecek, hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak.  Pazar  ve Pazartesi  sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC  alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıMeteoroloji DairesiHava DurumuGündemKıbrıs
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