Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Sıcak hava kütlesinin etkili olması bekleniyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizi etkilemesi beklenen sıcak hava kütlesine bağlı olarak beklenen en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ile 12 °c üzerinde 35 - 37 °c, dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

Öte yandan orman yangın olasılığının çok yüksek olduğu bildirildi...