Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece, periyodun ikinci yarısında ise 4 derece düşerek 16 – 19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Pazartesi günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgâr ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.