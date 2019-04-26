Hava sıcaklığı yarından sonra artacak

Hava sıcaklığı yarından sonra 3 derece artarak iç kesimlerde 31 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Nisan-3 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna görehava yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın sabah saatlerinde yer yer sağanak beklenirken, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 24 - 27 ºC ve sahillerde 20 - 23 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 28 - 31 ºC sahillerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.