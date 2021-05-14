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Hava sıcaklığının 30 - 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

14 Mayıs 2021 Cuma 15:52
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Hava sıcaklığının 30 - 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

Meteorolojiden verilen bilgiye göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21  Mayıs arasıyla ilgili tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günlerin ise, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Dairesi
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