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Hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını kırdı

ABD'nin kuzeybatısındaki eyaletlerde hafta sonu yaşanan hava sıcaklıklarının daha önce hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı bildirildi. Oregon eyaletinin Portland şehrinde, ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespit edildi.

29 Haziran 2021 Salı 09:27
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Hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını kırdı

Hava tahmini raporları yayımlayan AccuWeather uzmanları, ABD'nin kuzeybatı bölgesinde Kanada sınırında yer alan eyaletlerde ölçülen sıcaklıkları, "benzeri görülmemiş", "hayatı tehdit edici" ve "tarihi" olarak tanımladı.

Oregon eyaletinin Portland şehrinde, Haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.

"SUSUZ KALMAYIN, PANJURLARI KAPALI TUTUN, FANLARI KULLANIN"

ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde de sıcaklıkların aşırı artması üzerine Seattle Acil Durum Yönetimi Ofisi, hafta sonu Twitter'dan "Susuz kalmayın, panjurları kapalı tutun, fanları kullanın. Hava çok ısınırsa soğutma merkezlerimizden birine gidin" paylaşımında bulundu.

Söz konusu bölgedeki evlerde tipik hava koşulları dolayısıyla genelde klima olmadığı, beklenmeyen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve evsizler gibi savunmasız kişiler için yaşamı tehdit ettiği belirtildi.

Beklentilerin çok üzerinde seyreden bunaltıcı havaların bir süre aynı şekilde devam edecek olmasından dolayı, klima ve benzeri serinleme imkanlarını kullananlar için hiç görmedikleri elektrik faturalarıyla karşılaşabilecekleri uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavaABD
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