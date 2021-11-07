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Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde pozitif vaka

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Merkezi personellerine yapılan rutin testlerde bir personelin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

07 Kasım 2021 Pazar 20:51
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Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde pozitif vaka
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Merkezi personellerine yapılan rutin testlerde bir personelin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Merkezi personelinden bir kişi, rutin yapılan testler sonucu kovid pozitif çıkmıştır.

Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanları, uzun zamandan bu yana devam eden personel sıkıntısı nedeniyle üç ekip ile hizmet vermektedir. Pozitif personelimizin ekibindeki diğer çalışanlarımız, temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınmıştır. Ercan Tavsiyeli Hava Sahasından sorumlu olan Hava Trafik Kontrol Merkezi ve çalışanları, günde onlarca transit ve Ercan Havalimanı bağlantılı bir düzineye yakın uçuşun güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Bu önemli hizmetin verilmeye devam edilebilmesi, dolayısıyla hava trafiğinde aksamaların yaşanmaması için temaslı olan ekip, Sağlık Bakanlığının izni ve önlemleri çerçevesinde; karantina adreslerinden görev yerlerine, vardiya sonunda ise görev yerlerinden karantina adreslerine götürülmektedirler. Temaslı personel, vardiya boyunca kimseyle temas etmezken, Hava Trafik Kontrol Merkezi de düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir.

Covid 19 salgınının ağır darbe indirdiği havacılık sektörü, son dönemde dünyanın çeşitli merkezlerindeki kontrol kulelerinde vakaların artması nedeniyle fazladan zorluk yaşamaktadır. Örneğin Amerikan Havacılık İdaresi’nin verilerine göre (FAA), Kasım ve Aralık 2020'de ABD'nin onlarca kule veya merkezinde yüzlerce personel çıkmıştır. Buna rağmen hava trafik merkezleri veya kuleler, ilaçlama yapılabilmesi için sadece kısa süreliğine kapatmış, ilaçlamanın ardından aynı ekiple çalışmaya devam etmiştir. Bu dünya genelinde uygulanan bir prosedürdür. Ercan Tavsiyeli Hava Sahasının "Ercan Kule" dışında bir merkeze devredilmesi veya personel alımı ile hemen takviye edilmesi söz konusu olmadığından, Sağlık Bakanlığının izniyle böyle bir karar almış bulunmaktayız.

Personel eksiliğini bir nebze olsun gidermek için 16 hava trafik kontrolörü adayı, Ankara'ya temel eğitime gönderilmiştir. Ancak son yıllarda Hava Trafik Kontrol Merkezi’ndeki personel sayısının düşmesi nedeniyle, 16 hava trafik kontrolörü adayının tümü temel eğitimi geçse bile, Merkez'in tam kapasite ile sorunsuz hizmet verebilmesi için 16 personele daha ihtiyaç duyulmaktadır. Bu önemli açığın giderilmesi adına çalışmalarımız devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:36
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı
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