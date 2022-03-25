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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'ndan uyarı grevi!

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, bugün saat 21.20’den yarın saat 20.20’ye kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattıklarını duyurdu.

25 Mart 2022 Cuma 22:13
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'ndan uyarı grevi!
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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, yazılı bir açıklama yaparak, bugün saat 21.20’den yarın saat 20.20’ye kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattıklarını duyurdu.

Kapısız, “Mevcut hükümetin yanlış politikaları kaynaklı zamlar ve kıtlıklar halkımıza alıştırılmaya çalışılmaktadır. Gün geçmiyor ki temel tüketim maddelerine zam gelmesin. Yaratılan durumda çalışanların maaşları her geçen gün eridiği aşikardır” dedi.

“Mevcut şartlarda çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında korunması elzemdir” diyen Kapısız, sendikanın taleplerinin yerine getirilmesi adına uyarı grevi başlattıklarını bildirdi.

Kapısız, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı:

  1. Her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat pahalılığı artışı uygulanması.
  2. Asgari ücretin her iki ayda bir belirlenip enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi
  3. Devletin çalışana olan borçlarını (yurt dışında olan personelin harcırahları, ekstra çalıştırılan personelin alacakları) daha fazla erimeden ödemesi.

HTKS Başkanı Kapısız, grevin Ercan Kule Kontrol'da icra edileceğini belirterek, “Kule kontrol görevinin herhangi bir şekilde icra edilmeye çalışılması durumunda, yaklaşma ve Saha Kontrol'da greve dahil edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kapısız, ambulans uçaklar, devlet uçakları ve acil durumda olan uçaklara hizmet verileceğini belirterek, “Grev ilan edildiği sırada Ercan kontrolünde olan geliş uçakları, meydanımıza inişini tamamlayana kadar, motor çalıştırma almış kalkış uçağı da Ankara kontrole devredilene kadar hizmet alacaklardır” diye konuştu.

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