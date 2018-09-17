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Hava ulaşımında önemli adım!

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:41
Hava ulaşımında önemli adım!

Anadolu Jet’in bir uçağının KKTC’de konuşlandırılması gündemde. Bu konudaki açıklama bugün Başbakan Tufan Erhürman’dan geldi.

Başbakan Erhürman BRT’de Haber Sizde programında ülkedeki uçak sefer sayısının yetersiz olmasından dolayı bilet fiyatlarının pahalı olduğuna dikkati çekerek, bu konuyu Ankara’da gündeme getirdiklerini söyledi.

Erhürman, konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılması üzerine Cumhurbaşkanın gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Bu arada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuyla ilgili BRT’de Haber Sizde programına değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AnadoluJet’e ait bir uçağın KKTC’de konuşlandırılması yönünde çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hava UlaşımıHaberKKTCKıbrısAnadolu Jet
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bravo 2018-09-18 00:14:56

sevdim bu 4 lu hukumeti. birde sanslarina ekonomik krize denk gemeseydi bunlar is gorurdu.

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