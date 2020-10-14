Hava yarın açık ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, bölgede hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma günü açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın Cumartesi açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu olması bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.