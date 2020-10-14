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Hava yarın açık ve az bulutlu olacak

Havanın önümüzdeki hafta ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması öngörülüyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:43
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Hava yarın açık ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre, bölgede hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma günü açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın Cumartesi açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
                 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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