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Hava yarın, perşembe ve cuma günü yağmurlu olacak

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:04
Hava yarın, perşembe ve cuma günü yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava yarın ve perşembe günü  yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve 
nemli ikinci yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü   
sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32 – 35 ; sahillerde  28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak  esecek.

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Anahtar Kelimeler:
HavaYağmurHaberKKTC
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