Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yeni hava yolu şirketinin kurulmasının tüzük aşamasına geldiğini ancak Bakanlar Kurulu’ndan geçirilemediği yönündeki açıklamasına işaret etti.

“Sayın Arıklı’nın açıklamalarını üzülerek izliyorum” diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Kesinlikle hükümetin engel olduğuna dair söylemleri asla doğru değildir. Doğru olan şudur; tüm hükümet bir hava yolu kurulmasını istiyor. Ancak kurulacak olan hava yolu bayrak taşıyıcımız olacaksa bunun ana sözleşmesi ve buna bağlı olan ekleri kamuoyunun vicdanında kabul görecek maddelerden oluşması gerektiği noktasında fikirlerimiz vardır. Bunun dışında hava yolunun kurulmasına engel olacak hiç kimsenin bir görüşü yoktur. Herkes hava yolunun kurulmasını istemektedir.”

“KAMU VİCDANININ RAHAT OLMASI GEREKİYOR”

Çavuşoğlu, “Hava yolu kurulurken nasıl kurulacak? Buna bağlı olarak bu hava yolunun ülkede kamuoyunun bilgisine taşındığı zaman kamuoyunun ne diyeceği önemli. Hava yolunun kurulması konusunda kamu vicdanının rahat olması gerekiyor. Bu kamu vicdanının yapılan sözleşmeyi tamamen doğru bulması gerekiyor" dedi.

“TARTIŞILAN SÖZLEŞMENİN MADDELERİDİR”

Bakanlar Kurulu’nda tartışılanın sözleşmedeki maddeler olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Tartışılan asla hava yolu değildir. Hava yolunun kurulmasını Bakanlar Kurulu'ndaki herkes desteklemektedir. Ancak bir hava yolu kurulurken uluslararası standartlar vardır. Bizim halkımızın hakları vardır. Kurulacak olan şirketin hakları vardır. Bu hakların ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Dolayısıyla tartışılan sözleşmenin maddeleridir…" ifadelerini kullandı.