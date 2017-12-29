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Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi

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KKTC ercan taksiciler birliği yeni yıl balosuna çok sayıda birlik çalışanı ve aileleri ile birlikte yeni yıl balosu gerçekleştirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:28
Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi
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Ercan Taksiciler Birliği bu yılki yeni yıl balosunu Çatırez Pirhan'da düzenlediği  yemekte  kutladı.

Ercan Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat  gecede yaptığı konuşmada bir çok konuya değindi.

Polat, burada yaptığı konuşmada, "Ercan Taksiciler Birliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya'ya açılan tek havalimanında , halka hizmet vermenin gururu içinde yeni yıllı  karşılıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. KKTC' nin yeni yıla daha güzel bütün sıkıntıların geride kalacağı bir yıl olmasını diliyoruz'' dedi.

Ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik  sıkıntıların yeni seçim döneminde güçlü bir hükümet ile daha ileriye gitmesini temenni ettiğini belirten Polat , 
KKTC'de taksicilerin yaşadığı sorunların 2018'de son bulması dileklerini  belirtti.

Gecede Havaalanı Taksiciler  Birliği'ne emeği geçen 4 arkadaşa plaket verildi.

Gece boyu süren eğlencede Ercan Taksiciler Birliği  eğlenerek yeni yıla erkenden coşkulu başladı.

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