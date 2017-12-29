Havaalanı Taksiciler birliği Yeni yıla merhaba dedi

Ercan Taksiciler Birliği bu yılki yeni yıl balosunu Çatırez Pirhan'da düzenlediği yemekte kutladı.

Ercan Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat gecede yaptığı konuşmada bir çok konuya değindi.

Polat, burada yaptığı konuşmada, "Ercan Taksiciler Birliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünya'ya açılan tek havalimanında , halka hizmet vermenin gururu içinde yeni yıllı karşılıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. KKTC' nin yeni yıla daha güzel bütün sıkıntıların geride kalacağı bir yıl olmasını diliyoruz'' dedi.

Ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntıların yeni seçim döneminde güçlü bir hükümet ile daha ileriye gitmesini temenni ettiğini belirten Polat ,

KKTC'de taksicilerin yaşadığı sorunların 2018'de son bulması dileklerini belirtti.

Gecede Havaalanı Taksiciler Birliği'ne emeği geçen 4 arkadaşa plaket verildi.

Gece boyu süren eğlencede Ercan Taksiciler Birliği eğlenerek yeni yıla erkenden coşkulu başladı.