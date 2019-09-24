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Havaalanından çıkış yaparken yakalanan zanlıya 3 gün tutukluluk

24 Eylül 2019 Salı 15:34
Havaalanından çıkış yaparken yakalanan zanlıya 3 gün tutukluluk

(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken kontrol edilen çantasında 183 adet sim kart bulunan zanlı Muhammed Gencer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, olguları aktardı. Polis, zanlı Muhammed Gencer’in 23.09.2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, polis tarafından valizinde yapılan aramda farklı kişilere ait 183 adet sim kart bulunduğunu Girne’de bir şahıstan satmak amacıyla aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, farklı kişilere ait, şifreli ve bakiyeleri olan sim kartların, yasadışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığından şüphe edildiğini belirtti. Polis, olayın soruşturulduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ZanlıHaberçıkışGündemSimKart
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