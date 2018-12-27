Havadis Gazetesi Gerçekte Kimin?

Ada TV sabah programında dün Günaydın Ada Programını sunmak için masama oturduğumda, yayından 5-10 dakika önce gazetelerin şöyle ön sayfalarına bir bakayım dedim.

Havadis Gazetesi'nin manşetten gördüğü habere odaklandım, "Vakıflarda Hesap Zamanı" başlığını görünce de, kendi inisiyatifimi kullanarak ben bu haberi araştırmadan okumam dedim ve dediğimi yaptım.

Önce Başaran Düzgün imzalı Vakıflar İdaresi'ni hedef alan yazılarını dikkatlice okuduktan sonra, iddialarını "mişti ve mıştı" diye sonlandırdığını gördüm.

Bugün Vakıflar İdaresi ülkemizin en saygı değer ve hayır kuruluşlarından birisidir. Elbette her iktidar zamanında partililerin veya iktidar partililerini destekleyenlerin "Bal tutan parmağını yalar" özdeyişine sığınarak, bir şeyler istediği ve elde ettiği zamanlar olmuş mudur?

DÜZGÜNLER KERVANSARAY VAKIF EVLERİNDEN KİRALAMA YAPTI MI?

Hemen soralım Başaran Düzgüne, Girne Kervansaray bölgesinde Vakıflar İdaresi'ne ait dairelerden birisine eşinin adıyla kiraladığı ve oturduğu doğru mudur?

İsterseniz şöyle sorayım, Başaran Düzgün Kervansaray'da eşi adına Vakıflardan kiraladığı dairede oturmakta mıdır? Başaran Düzgün Vakıfların amacına uygun kiraladığı bu daireye zamanında neden talip oldu?

İhtiyacı mı vardı?

Ev kirasını ödeyemediği için evden attılar da Vakıflara başvurarak, "zor durumdayım bana ev ucuza ev kiralayın mı dedi? Acaba kaça kiraladı bu evi ve yıllardır oturur?

EVİ YAZLIK OLARAK KULLANIYOR

İhtiyacı olan insanlar ev kirasını ödeyemezken, Başaran Düzgün ailesi, kışın hafta sonları ve yazın sürekli deniz manzaralı bu daireyi kullanmaktadır.

Başaran Düzgün'ün eşi bu daireyi Vakıflar İdaresi'nden hangi iktidar zamanında kiraladı acaba? Sakın CTP iktidarında olmasın!

LAPTA'DA VAKIF ARAZİSİ KİRALADI MI?

Yine yaptığım kısa araştırma sonuçlarında da, Lapta, Şht. Muammer Karağaç Sokak üzerinde bulunan bir vakıf arazisinin Başaran Düzgün'e kiralandığı iddiasını duydum, yıllardır bu araziyi tutar acep yine inisiyatifinde mi, sormak lazım Sayın Düzgün'e!

İşte hiç ihtiyacı olmadığı halde Vakıflar İdaresi'nden zamanın iktidarlarında daire ve arsa kiralayan Sayın Düzgün, şimdi Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu hakkında, gazete aracılığıyla, bir takım ithamlar yapmakta.

Ha bu arada gazete aracılığıyla dedim, zira Havadis Gazetesi gerçekte kimin?

HAVADİS GAZETESİ GERÇEKTE KİMİN?

Bu da apayrı bir muamma gibi gözükse de hiç öyle değil. Havadis Gazetesi'nin bir süre önce, bir sanal bet ofis işletmecisi tarafından, sıralı çekler kesilerek satın alındığını biliyorum. Hatta bu çeklerin bir kısmı bozularak tahsil edildi. Zaten yapılan kontrat da var ortada.

YETERLİ BELGE VAR

Ancak tüm bu işlemler sırasında yapılan kontrat ve kesilen çeklerin numunelerinin (fotokopileri) olduğu gerçek. İstenildiği anda medyaya sunabilirim. Yani kısaca şu anda gazete künyesinde "Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni" yazan Başaran Düzgün'ün gazetenin gerçek sahibi olmadığı ortada.

SATIŞ İÇİN ÇEKLER ALINMIŞ

Havadis Gazetesi'nde bir süre köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hasan Hastürer arkadaşımızla da konuştum ve bu çek olaylarını sorduğumda, "evet Haluk Bey doğrudur, bu olaylar benim zamanımda gerçekleşmemişti fakat doğrudur diye yanıtladı.

Neydi? Gazetecilerin Gazetesi Havadis Gazetesi. Malesef bunun hiç böyle olmadığını Başaran Düzgün'ün gerçekleştirdiği olumsuz tavırlarla ortaya konulduğunu gördük.

Başaran Düzgün, Havadis Gazetesi'nin elinden yavaşça kaymakta olduğunu gördükçe, bir yerlere saldırmayı ve itham etmeyi anlaşılan görev edindi ve bu doğrultuda " TORA TORA" anlayışıyla gazeteyi son demlerinde kullanmaya devam ediyor.

KENDİSİNİ ARADIM

Sayın Başaran Düzgün'ü bizzat telefonla aramama ve bir gazeteci olarak bilgi vermek istememe rağmen, telefona sekreteri yanıt verdi ve kendisini bilgilendireceğini söylemesine rağmen bana dönülmedi. neyse ben gazeteci olarak görevimi yaptım içim rahat.

Havadis Gazetesi'nin ön sayfasında çıkan Vakıflar İdaresi'ni hedef alan Başaran Düzgün yazısından saatler geçmeden Vakıflar İdaresi'nden gerekli açıklama geldi ve bu açıklamayı da dikkatlice okuduktan sonra, aradığı yanıtı aldığını düşündüğüm Başaran Düzgün'ün benim yukarıda saydığım iddialarıma ne cevap vereceğini merak ediyorum.

HANGİ CTP İKTİDARI'NDA KİRALADI BU DAİREYİ ?

Evet Sayın Başaran Düzgün Kervansaray Vakıflar İdaresi evlerinden hiç ihtiyacı olmadığı halde, başka ihtiyaçlılar sırada beklerken bir zamanlar CTP iktidarı zamanında eşi adına bu daireyi nasıl kiraladı? İhaleye mi girdi? İhaleye girse bile bu evler ihtiyaç sahiplerine verilirken, Başaran Düzgün'ün eşine "YAZLIK" olarak kullanması için mi verildi? Ha kapı dairesini biliyorum ama "bu kadar da deşifre olmaz" diye yazmak istemedim.

Sahi bayağı merak ettim, bu daireyi kaça kiraladı? Neyse onu da yazmayayım başka sefere kalsın bunun yanıtı.

Haluk DOĞANDOR