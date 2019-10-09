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Havalar nasıl olacak?

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:07
Havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık dönemde alçak basınç ile sıcak ve nemli havanın etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 32-32 derece olacağını  kaydetti.

Buna göre hava yarın parçalı çok bulutlu, cuma parçalı az bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu, pazar açık az bulutlu, pazartesi ve salı açık az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, çarşamba parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece santigrat dolaylarında olacak.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Son Güncelleme: 09.10.2019 16:09
Anahtar Kelimeler:
HaberHava
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