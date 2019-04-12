Havalar’ın tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

(Kamalı Haber) - Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hüseyin Havalar dün mahkemeye çıkarıldı ve tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.Göğmen, zanlının üç günlük tutukluluk süresince tutuklanmadan önce verdiği ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti.

Göğmen, üç günlük sürede 14 kişiden ifade alındığını kaydetti. Olay mahalline yakın olan üç kamera kayıtlarının incelendiğine değinen Göğmen, zanlının olay günü evden ayrılıp izlediği güzergahtan alınan 11 ayrı kamera kaydının daha inceleneceğine vurgu yaptı. Göğmen, zanlının huzurunda konu evde yapılan aramada olay günü giydiği eşofman altının evden emare alındığını söyledi. Göğmen, ayrıca maktül ve zanlının cep telefonu dökümlerinin incelenmesi gerektiğini belirtti. Göğmen, zanlının mahkeme emriyle doktor kontrolüne götürüldüğünü ve DNA örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hüseyin Havalar’ın avukatı Kerim Altanhan, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve tahkikatın zanlının lehine olacağını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.