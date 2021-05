Havalelerimiz Ücretsiz

Şimdi nerden çıktı bu ücretsiz havale demeyin. Sakın bir banka reklamı falan gibi algılamayın. Gerçi insanoğlu ücretsiz kelimesini aman görmesin.

Yaşarken insanların başına iyi ya da kötü neler gelecek ya da neler yaşayacağız kim bilir? Fakat bunların içinde en kötüsü sanırım haksızlığa uğramak olsa gerek. Uğramayanınız var mı? Uzun bir sessizlikten sonra sanırım tek cevap hayır olsa gerek.

Hiç haksızlığa uğrayıp da acı bir olay yaşadığınız oldu mu? Olup da karşılık veremediğiniz? İçinize atıp da ağladığınız oldu mu?

Eğer iyimserseniz benim gibi sabırla size yapılanın her neyse yanlış olduğunun karşı tarafın anlamasını beklediğiniz oldu mu? Ya da karşı tarafın seviyesine inmek istemeden belki de karşılık vermeden sırf kendinize olan saygınızdan Allah'a havale ettiğiniz?

Ben bana yapılan her kötülüğü, haksızlığı hep Allah'a havale ediyorum. Belki de en güzeli bu diye düşünmekteyim. Fakat şu bir gerçek ki yaradan eninde sonunda kulunun haksızlığını görmekte. Ve karşı taraf bunu görmese de gören bilir ve hak olan adaleti er geç sağlar. Büyüklerimiz boşuna dememiş Alma mazlumun a hını çıkar aheste, aheste..."

Peki, ah almak için bir insanın bir insana neler yapması gerekir?



Bir insanı maddi ve manevi mahvederseniz. Bütün kıyılarını kapatırsanız. Kısacası İnsan gibi yaşamayı haram edersiniz. Nefes aldır massınız... Her dakika bir olay yaşatırsınız mutlu olmanın ne demek olduğunu unutturursunuz... Her değer verdiği şeyi elinden alırsınız. İşte o zaman sanırım ahini almış olursunuz.

Değer mi peki? Hayat kısadır unutmayın. Ölüm çok çabuk gelir. Bu dünya hepimize yeter Bu dünyaya gelenlerden kimler ölmedi? Kimler bu dünyaya veda edip gitmedi? Arkamıza dönüp bakalım onca güçlü kuvvetliler öldüler de şimdi biz mi kalacağız? Dünyanın geçici malı, mülkü, saltanatı, evi, barkı, arabası, giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi sakın sizi aldatmasın. Bunların tamamı geçicidir.

Unutmayalım ki zerre kadar dahi olsa haksız yere insanların hukukuna tecavüz edip insanların adını alanlar bunun hesabını bir gün mutlaka vereceklerdir. Tabiri caiz ise yaradan bir gün burunlarından fitil fitil getirecek. Tabi ki bir azıcık inançları var ise.



Eğer bir toplum tamamı ile ekonomik hayatı kapitalist yahut materyalist bir anlayışa dayanıyorsa o toplumda mutlaka zulüm olacak insanlar her şeyi kendi menfaatlerine göre yontacak ve mutlaka o toplumda ezenler ve ezilenler olacaktır. Bu toplumun fertleri bana göre bencildirler, hodbindirler, sadece kendilerini düşünen, kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, tüm dünya kendilerine verilse bile bir türlü doymayan insanlardır. Bundan dolayıdır ki daha çok kazanabilmek için insanlara zulmedeceklerdir. Daha da kötüsü haksızlığa uğratıp başta dediğim gibi başka hayatları karattıkları gibi kendi hayatlarını da zehredip karartacaklardır.



Havalelerimiz ücretsizde olsa gelecek havale cevabı umarım aynı olur karşılıksız hiçbir bedeli olmadan. Bedeli olur elbet ki havale dokümanında sanırım şu yazar.

KİMSENİN AHI KİMSEYE KALMAYACAK…

Tolga TURAN