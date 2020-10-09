Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı

Havaya ateş açtı

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu, Mevlevi Çemberi yakınlarında, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edildi.

09 Ekim 2020 Cuma 13:38
698 Okunma
Havaya ateş açtı

 POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

09.10.2020 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu, Mevlevi Çemberi yakınlarında, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa istikametine doğru seyreden bir araçtan havaya ateş açıldığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu cürümü T.T.(E-31)’nin işlediği tespit edilmiştir. Yapılan aramada bahse konu şahsın tasarrufunda bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve 4 adet canlı mermi, olay yerinde yapılan aramada ise 4 adet 7,65 mm çapında boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tülay Tayiber hayatını kaybetti
Tülay Tayiber hayatını kaybetti
Adayların nerede oy kullanacağı belli oldu
Adayların nerede oy kullanacağı belli oldu
MARAŞ BU ZAMANA KADAR NEDEN KAPALI KALDI?
MARAŞ BU ZAMANA KADAR NEDEN KAPALI KALDI?
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim