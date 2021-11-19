Havutcu’nun Ombudsman görevine atanmasına oy birliğiyle karar verildi

Komite, bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı’nın Ahmet Havutcu’yu Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ataması işleminin Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kuralları uyarınca görüşerek Havutcu’nun yasada aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusundaki çalışmalarını tamamladı.

Toplantının ardından yayımlanan raporda, Havutcu’nun 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasının 5’inci maddesi uyarınca, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişide aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusunu, sunulan belge ve bilgiler ışığında değerlendiği ve gerekli niteliklere haiz olduğunu saptadığı belirtildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişilerde aranacak nitelikleri taşıdığına oy birliğiyle karar verdi.

Komite, kararını, Meclis Genel Kurulu’nun bilgi ve değerlendirmesine sundu.

Ombudsman atanacak kişilerde aranan nitelikler şöyle:

“1.Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinde öngörülen milletvekili adaylığı için gerekli nitelikleri haiz olmak,

2.Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve bunlara uygun konularda bir üniversiteden mezun olmak, ve

3.(A)Kamu görevinde veya kamu görevi dışında sorumluluk taşıyan bu görevde en az 10 yıl çalışmış olmak; veya

(B) Doktora seviyesinde lisans üstü eğitim yapmış ve kamu görevi içinde veya dışında sorumluluk taşıyan bir görevde en az beş yıl çalışmış olmak.”

KKTC’de Ombudsman görevini 26 Ekim 2015’ten beri Emine Dizdarlı sürdürüyor.

Ahmet Havutcu, Maliye Bakanlığıj Müsteşarlığı'ndan yaş haddinden 4 Temmuz 2018'de emekli olmuştu.