Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp ettiler
Polisi darp ettiler
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
banner107
Flaş Haber
SON DAKİKA! Ölümlü kaza
Kapat

Havutcu’nun Ombudsman görevine atanmasına oy birliğiyle karar verildi

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ahmet Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevine atanmak için gerekli nitelikleri taşıdığına oy birliğiyle karar verdi.

19 Kasım 2021 Cuma 19:49
268 Okunma
Havutcu’nun Ombudsman görevine atanmasına oy birliğiyle karar verildi
banner108

Komite, bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı’nın Ahmet Havutcu’yu Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ataması işleminin Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kuralları uyarınca görüşerek Havutcu’nun yasada aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusundaki çalışmalarını tamamladı.

Toplantının ardından yayımlanan raporda, Havutcu’nun 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasının 5’inci maddesi uyarınca, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişide aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusunu, sunulan belge ve bilgiler ışığında değerlendiği ve gerekli niteliklere haiz olduğunu saptadığı belirtildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Havutcu’nun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişilerde aranacak nitelikleri taşıdığına oy birliğiyle karar verdi.

Komite, kararını, Meclis Genel Kurulu’nun bilgi ve değerlendirmesine sundu.

Ombudsman atanacak kişilerde aranan nitelikler şöyle:

“1.Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinde öngörülen milletvekili adaylığı için gerekli nitelikleri haiz olmak,

2.Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve bunlara uygun konularda bir üniversiteden mezun olmak, ve

3.(A)Kamu görevinde veya kamu görevi dışında sorumluluk taşıyan bu görevde en az 10 yıl çalışmış olmak; veya

(B) Doktora seviyesinde lisans  üstü eğitim yapmış ve kamu görevi  içinde veya dışında sorumluluk taşıyan bir görevde en az beş yıl çalışmış olmak.”

KKTC’de Ombudsman görevini 26 Ekim 2015’ten beri Emine Dizdarlı sürdürüyor.

Ahmet Havutcu, Maliye Bakanlığıj Müsteşarlığı'ndan yaş haddinden 4 Temmuz 2018'de emekli olmuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
Meclis’te bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı
197'si yerel, 252 pozitif vakaya rastlandı
Canaltay: “4.5/5G’ye geçiş çalışmalarına hız verildi”
Canaltay: “4.5/5G’ye geçiş çalışmalarına hız verildi”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim