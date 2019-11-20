“Hayal Gücü” Karma Resim Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor

Art Gallery Cyprus’un düzenlediği, “Hayal Gücü / Imagination” isimli 2019 Sonbahar Karma Resim Sergisi, cumartesi ziyarete açılacak.

Mon Art Gallery’de saat 15:00’te açılacak sergide, KKTC’den 5, Türkiye Cumhuriyeti’nden 2 ve Rusya Federasyonundan 1 olmak üzere toplam 8 sanatçının 43 resmi sergilenecek. Serginin Küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale üstleniyor.

Sergi 23 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında “Mon Art Gallery” Dereboyu Kumsal Lefkoşa da gezilebilecek.

Sergiye katılımcı sanatçılar şöyle; “Ayşe Rabo, Burçak Midilli Güldoğuş,

Ekaterina Shenayeva, Esra Uysal, Fatma Özdemir, Salih Mustafa Çizel, Sevim Erdal.”