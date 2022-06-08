Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü

(Kamalı Haber)

Narkotiğin düzenlediği Hayalet operasyonunda zanlıM.A ve S.Ç, 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 30.05.2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafında alınan bilgide Haspolat-Güngör anayolu Güngör köyü istikametine doğru yolun doğu kısmında yaklaşık 400 metre içerinde ağaçlık alanda toprak yolun kuzey tarafındaki beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, akabinde alınan bilgi üzerine konu bölgenin ziyaret edilerek yapılan kontrolde beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak konu yerde salimen muhafazasının sağlandığını söyledi.

Polis, bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, pusu görevine başlandığını belirtti.

Polis, 31.05.2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde görevli polisler pusu yad görevinde oldukları esnada Zanlı-1 in yolcu olarak bulunduğu, zanlı 2 nin kullandığını aracın toprak yol içerisinde batı istikametinden doğu istikametine gelerek uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu bölgeye konu aracın toprak yol içerisine durduğu ve Zanlı-1'in araçta inerek sağ elinde tutmakta olduğu telefonun ışığı ile maddelerin olduğu yere gelip sol eli ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu siyah renk naylon poşeti aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, akabinde görevli polislerin zanlı 1'e müdahale ettikleri sırada Zanlı 1’in elindeki cep telefonu ile polisin sol kulak arkasına vurup kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilirken, aracın içerinden kaçmaya çalışan Zanlı 2'de makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirip Zanlı-1 ile birlikte tutuklandığını belirtti.

Polis, siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde bulunan yaklaşık 100 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1'in üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit paranın soruşturma maksatlı alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Mehmet Alkış’ın 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı 2 Seyit Çobani’nin 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.