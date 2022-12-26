HAYALLER İBİZA, GERÇEKLER KKTC!

Esengül Aykaç - ÖZEL HABER

2023 Yılına sayılı günler kala, vatandaşlar da yılbaşı gecesi için planları yapmış durumda.

Yaşanan pahalılıktan dolayı vatandaş bu yılbaşı gecesini evinde geçirecek.

Yurt dışı planları tamamen hayal olarak kalan vatandaşlar, bu yıl restoranların da fiyatlarının yanına yanaşamadı.

Yılbaşı gecesi bu yıl ekonomik krizin gölgesinde geçecek!

Gündem Kıbrıs muhabiri, mikrofonunu vatandaşa uzattı... Vatandaş yeni yılı nasıl karşılayacak?

Kamil Bilkaya:

Yılbaşını evimde ve ailemle birlikte geçireceğim. İnsanlar sofra kurmak için sene başını beklemiyor. Ucuz ya da pahalı bir şekilde vatandaşın evinde sofra kuruluyor.

Metin Tin:

Piyasaya pahalı olduğu için yılbaşını evde geçirmek zorunda kaldık. Bu pahalılık yüzünden hiçbir şey yapamaz duruma geldik. Yılbaşı için sofra kurabilirsek ne mutlu bizlere… Bu yıl evde geçirenler için yılbaşı sofrasını kurmak en 4 az bin TL’yi bulacak gibi duruyor

Menteş isimli vatandaş:

Maddi olanaklardan dolayı yılbaşını evimde ailemle birlikte geçireceğim. Evde yılbaşı sofrasını kurmak en az 2 bin TL’den başlar diye düşünüyorum.

Nevzat isimli vatandaş:

Yılbaşını dışarıda geçireceğim. Dar gelirli vatandaşlar için oldukça üzgünüm. Bu konuda söylenecek çok bir şey yok. Her şey ortada… birçok vatandaşımız ekonomik daralmadan dolayı yılbaşını istediği gibi geçiremeyecek.

Özgün Livaneli:

Yılbaşında İbiza’ya gideceğim. Ekonomi anlamında uçtuğumuz için ben de yılbaşını İbiza’da geçirmeyi düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim. Eğer İbiza’da kalmak istiyorsanız kredi çekin ve bir daha gelmeyin. Yoksa geri geldiğinizde cezaevi yolları görünür. Şaka bir yana yılbaşını evimde geçireceğim. Tüm aile yılbaşını dışarıda geçirmeye kalksak günümüz de bir araba parasına denk geliyor.

Gündem Kıbrıs mikrofonuna konuşan diğer vatandaşlar konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

"Yılbaşına çocuklarım ve torunlarımla birlikte geçirmeyi düşünüyorum. Bu yıl yılbaşı sofrası oldukça pahalı kurulacak. Hindiyi kendim yetiştirdiğim için ondan yırttığımı düşünüyorum. Tüm insanlık için barış, huzur ve mutluluk dilerim."

"Yılbaşını ailemle birlikte evde geçirmeyi düşünüyorum. Bu yıl yılbaşını evde geçirenler için de dışarıda geçirenler için de oldukça pahalı olacak."

"Yılbaşını evde geçireceğim. Evde yılbaşı sofrasını kurmak istersek en az 3 bin TL tutacaktır diye düşünüyorum."

"Pahalılık olduğu için dışarıda yılbaşını kesinlikle geçiremeyiz. Bu yüzden yılbaşını evimde geçireceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

"Babam rahatsız olduğu için yılbaşını evde geçireceğiz. Bu yıl evde yılbaşı sofrasının maliyeti 3 bin TL civarında olacaktır."