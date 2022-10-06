"Hayat pahalılığı hatalı açıklandı"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Barçın, şunları kaydetti:
➡️ Bilindiği üzere 4 Ekim Salı günü KKTC İstatistik Kurumu Eylül ayı hayat pahalılığı oranını %3.08 açıklamıştır.
➡️ İstatistik Kurumu mevzuat gereği hayat pahalılığı oranını açıklarken, Tüketici Endeksi 2015 Metodoloji kitapçığına göre hesaplamasını ve açıklamasını yapmaktadır.
➡️ Mevzuatımız gereği ilgi ayın hayat pahalılığı oranı açıklanırken Ana Grupta yer alan 12 kalemin bir önceki aya göre değişim oranının ana grup ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
➡️ Örneğin Eylül ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki değişim oranı yani fiyatlardaki artış oranı %4.11’dir. Bu ana grubun ağırlığı ise %18.54’dür.
➡️ Bu çerçevede Eylül hayat pahalılığı hesaplanırken %4.11’in %18.54’ü alınarak çıkan sonuç enflasyon hesaplamasına katılmaktadır.
➡️ Bu veriler ışığında Eylül ayı hayat pahalılığı hesaplamasında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki fiyat değişimlerinin etkisi %0.76 olması gerekirken İstatistik Kurumu bu rakamı %0.54 açıklamıştır.
➡️ Yani İstatistik Kurumu sadece bu kalemde kendi verilerine göre enflasyonu %0.22 eksik açıklamıştır.
➡️ Geriye kalan diğer 11 kalem için de yine İstatistik Kurumu’nun kendi verilerine göre bu işlemleri yaptığımızda görülmektedir ki Eylül ayı hayat pahalılığı oranı %4.31 olması gerekirken İstatistik Kurumu Eylül ayı Hayat Pahalılığı oranını hatalı bir şekilde %3.08 açıklamıştır yani sadece Eylül Hayat Pahalılığı oranını %1.23 eksik açıklamıştır.
➡️ Bu ülkede gerek ekonominin planlanmasında gerekse asgari ücretten sigorta emeklilerine, özel sektörden kamu çalışanlarına aldıkları maaşların belirlenmesinde çok büyük bir öneme sahip olan Hayat Pahalılığı oranının yanlış ve eksik açıklanması tam anlamı ile bir skandaldır.
➡️ Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi ve gerçek hayat pahalılığı oranının İstatistik Kurumu tarafından derhal açıklanarak bu hatayı yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir.