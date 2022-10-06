Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
banner107

"Hayat pahalılığı hatalı açıklandı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığının hatalı açıklandığını savundu.

06 Ekim 2022 Perşembe 10:54
418 Okunma
"Hayat pahalılığı hatalı açıklandı"



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Barçın, şunları kaydetti:

➡️ Bilindiği üzere 4 Ekim Salı günü KKTC İstatistik Kurumu Eylül ayı hayat pahalılığı oranını %3.08 açıklamıştır.
➡️ İstatistik Kurumu mevzuat gereği hayat pahalılığı oranını açıklarken, Tüketici Endeksi 2015 Metodoloji kitapçığına göre hesaplamasını ve açıklamasını yapmaktadır.
➡️ Mevzuatımız gereği ilgi ayın hayat pahalılığı oranı açıklanırken Ana Grupta yer alan 12 kalemin bir önceki aya göre değişim oranının ana grup ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
➡️ Örneğin Eylül ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki değişim oranı yani fiyatlardaki artış oranı %4.11’dir. Bu ana grubun ağırlığı ise %18.54’dür.
➡️ Bu çerçevede Eylül hayat pahalılığı hesaplanırken %4.11’in %18.54’ü alınarak çıkan sonuç enflasyon hesaplamasına katılmaktadır.
➡️ Bu veriler ışığında Eylül ayı hayat pahalılığı hesaplamasında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Ana Grubundaki fiyat değişimlerinin etkisi %0.76 olması gerekirken İstatistik Kurumu bu rakamı %0.54 açıklamıştır.
➡️ Yani İstatistik Kurumu sadece bu kalemde kendi verilerine göre enflasyonu %0.22 eksik açıklamıştır.
➡️ Geriye kalan diğer 11 kalem için de yine İstatistik Kurumu’nun kendi verilerine göre bu işlemleri yaptığımızda görülmektedir ki Eylül ayı hayat pahalılığı oranı %4.31 olması gerekirken İstatistik Kurumu Eylül ayı Hayat Pahalılığı oranını hatalı bir şekilde %3.08 açıklamıştır yani sadece Eylül Hayat Pahalılığı oranını %1.23 eksik açıklamıştır.
➡️ Bu ülkede gerek ekonominin planlanmasında gerekse asgari ücretten sigorta emeklilerine, özel sektörden kamu çalışanlarına aldıkları maaşların belirlenmesinde çok büyük bir öneme sahip olan Hayat Pahalılığı oranının yanlış ve eksik açıklanması tam anlamı ile bir skandaldır.
➡️ Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi ve gerçek hayat pahalılığı oranının İstatistik Kurumu tarafından derhal açıklanarak bu hatayı yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü
Çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü
Feci kazada araç bariyerlere daldı
Feci kazada araç bariyerlere daldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim