Hayat Pahalılığı Ödeneği’nde yüzde 2 kesinti uygulanacak

Sosyal Sigortalar yasasına göre; Ocak ile Haziran ayını kapsayan 6 aylık süreçte oluşacak hayat pahalılığı oranı yüzdelik olarak her ne çıkar ise (yüzde 4-5-6) 2 kesintili uygulanacak.

Aynı kesinti, diğer sigortalılara da uygulanacak.