Hayat Pahalılığı Salgını Unutturdu

Gündem Kıbrıs muhabiri Serhat Uludağ, Girne pazarını gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla fiyatlar hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Serhat Uludağ

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaş ve esnaf, pahalılık hakkında şu sözleri söyledi:

“ZAMLARA ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR”

Pazarda esnaf satış yapamamaktan, yurttaş ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi. Fiyatlarının düşmemesi hem pazarcı esnafını hem de yurttaşı mağdur ederken, zamlara çözüm bulunması isteniyor

“Seçim öncesi gezen siyasetçiler, seçim sonrasında da görmek isteriz. Maddi sıkıntılar boyumuzu aştı. Baş edemiyoruz.”

Vatandaş fiyatların ateş pahası ve günlük yaşam standartlarında porsiyonlarını küçülttüklerini geçim sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Pazar esnafı Mehmet Koçabaş, pazarın doluluk oranı yüzde 40 oranında olduğunu söyledi.

Kocabaş sözlerine şöyle devam etti:



“Emeğini çekersin, cefasını çekersin malı tezgaha dizersin. Sabahleyin 20 TL’ye sattığın, salatalığı öğleden sonra haber gelmesiyle birlikte tekrardan almaya kalksan 22 TL olduğunu duyarsın. Böyle bir durumda kar mı ediyoruz zarar mı ediyoruz diyen Mehmet kocabaş sıkıntılı durumun içerisinden nasıl çıkacağını merak ettiğini ve yetkililerin gerekli önlemleri alması için çağrı yaptı

‘ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ’

Pazarda alışveriş yapan vatandaş alım gücünün düştüğünü belirterek, “Herkes sadece bakıp gidiyor kimse alamıyor. İnsanlarda alım gücü yok eskiden kilo ile aldığımız ürünleri şimdi ise tane tane alıyoruz. Elektrik fiyatları bir tarafta bezin fiyatları bir tarafta belki birkaç aya pazar artıkları toplamaya başlar vatandaşlar” dedi.