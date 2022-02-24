Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

Hayat Pahalılığı Salgını Unutturdu

Vatandaş İsyan Etti; Birkaç Aya Pazar Artıkları Toplama Başlarız....

24 Şubat 2022 Perşembe 09:37
0 Okunma
Hayat Pahalılığı Salgını Unutturdu
banner108

Gündem Kıbrıs muhabiri Serhat Uludağ, Girne pazarını gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla fiyatlar hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Serhat Uludağ

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaş ve esnaf, pahalılık hakkında şu sözleri söyledi:

“ZAMLARA ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR”

Pazarda esnaf satış yapamamaktan, yurttaş ise yüksek fiyatlardan şikâyetçi. Fiyatlarının düşmemesi hem pazarcı esnafını hem de yurttaşı mağdur ederken, zamlara çözüm bulunması isteniyor

“Seçim öncesi gezen siyasetçiler, seçim sonrasında da görmek isteriz. Maddi sıkıntılar boyumuzu aştı. Baş edemiyoruz.”

Vatandaş fiyatların ateş pahası ve günlük yaşam standartlarında porsiyonlarını küçülttüklerini geçim sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Pazar esnafı Mehmet Koçabaş, pazarın doluluk oranı yüzde 40 oranında olduğunu söyledi.

Kocabaş sözlerine şöyle devam etti:
 

“Emeğini çekersin, cefasını çekersin malı tezgaha dizersin. Sabahleyin 20 TL’ye sattığın, salatalığı öğleden sonra haber gelmesiyle birlikte tekrardan almaya kalksan 22 TL olduğunu duyarsın. Böyle bir durumda kar mı ediyoruz zarar mı ediyoruz diyen Mehmet kocabaş sıkıntılı durumun içerisinden nasıl çıkacağını merak ettiğini ve yetkililerin gerekli önlemleri alması için çağrı yaptı

‘ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ’

Pazarda alışveriş yapan vatandaş alım gücünün düştüğünü belirterek, “Herkes sadece bakıp gidiyor kimse alamıyor. İnsanlarda alım gücü yok eskiden kilo ile aldığımız ürünleri şimdi ise tane tane alıyoruz. Elektrik fiyatları bir tarafta bezin fiyatları bir tarafta belki birkaç aya pazar artıkları toplamaya başlar vatandaşlar” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Sterlin 20'ye dayandı
Sterlin 20'ye dayandı
FALYALI SUİKASTI! Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı…
FALYALI SUİKASTI! Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı…









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim