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"Hayat pahalılığını 4 aylık dondurmayı düşünüyoruz"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ağustos ayına kadar hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını tartışacaklarını açıkladı.

23 Mart 2021 Salı 16:59
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"Hayat pahalılığını 4 aylık dondurmayı düşünüyoruz"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, önümüzdeki 4 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin dondurma yönünde karar almayı düşündüklerini açıkladı.

Bakan Oğuz, ilk üç aylık hayat pahalılığı ödeneği oranı olan 10.65’i nisan ayından itibaren ödemeyi planladıklarını ama ağustos ayına kadar geçecek 4 aylık dönem için hayat pahalılığı ödeneğini dondurma konusunu Bakanlar Kurulu’nda ele alacaklarını ve bununla ilgili çalışma olduğunu söyledi.

Alınması durumunda bu kararla birlikte 4 aylık dönemi için hayat pahalılığı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzHayat Pahalılığı
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