"Hayat pahalılığının dondurulması 'acı fatura' olarak halka kesilecek"

Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması kararının uzun vadede kamu çalışanlarına ‘acı fatura’ olarak kesileceğini vurguladı.

Kamu çalışanlarının maaşının eritilmesi nedeniyle özel sektöründe bu durumdan etkileneceğini dile getiren Şahiner, yapılması gerekenin, özel sektörün canlanması için gerekli adımların atılması olduğunu vurguladı.

Özel sektör çalışanlarının haklarını korunması gerektiğini, ondan sonra özel sektör ve kamu kıyaslamasına girilebileceğini kaydeden Şahiner, hükümetin menfaat sağlayacağı kesimlere kaynak aktarımına gitmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bu adımın ekonomik sıkıntılara neden olacağını belirten Şahiner, “Özel sektörü canlandırmak için kaynak bulmak zorundayız” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI