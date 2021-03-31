"Hayat pahalılığının dondurulmasına sessiz kalmayacağız"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Resmi Gazete'de yayımlanarak, hayat pahalılığının dondurulmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bengihan, söz konusu kararın kamu çalışlanları ve 42 bin sigorta emeklisini etkileyeceğini söyledi.

Bengihan genel grev dahil her türlü demokratik eylem ile hukuksal mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

Açıklama şöyle...

"UBP, DP, YDP Hükümeti kamu çalışanı ve emeklilerin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait gerçekleşecek olan Hayat Pahalılığı ödeneğini meclisin açık olduğu bir dönemde Yasa Gücünde Kararname çıkararak 4 ay süreyle durdurma kararı almıştır. Bu karar kamu çalışanları yanında maaşları zaten düşük olan 42 bin sigorta emeklisini de çok büyük bir oranda etkileyecektir. Sendikamızın bu karara sessiz kalmayacağını, genel grev dahil her türlü demokratik eylem yanında hukuksal mücadele de vereceğini vurgularım."