"Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması gündemdedir"

Atun, 2022 yılının ülke için zor bir yıl olduğunu ancak küresel enflasyonun 2023’te düşeceğini ve 2023 yılının ilk yarısından sonra enflasyon ve fiyat artışının daha makul geçeceğini söyledi.

Ek bütçenin Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi’nde görüşüleceğini anımsatan Bakan Sunat Atun, arttırılan bütçe ile özel sektörün desteklenmesi ve kalkınmasının öncelikleri arasında olduğunu vuırguladı.

Atun, “Küçük esnaf, işletmeler, kobiler bütçe dahilinde bu alanda önemli çalışmalar yapılacak. Çalışma bakanlığının da istihdamı desteklemesi için çeşitli çalışmaları var” dedi.

Yüksek enflasyonla mücadele edildiğini ve hayat pahalılığı karşısında halkının yanında olacaklarını vurgulayan Bakan Atun, “Devlet imkanları dahilinde gerekeni yapacağız” diye konuştu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun hayat pahalılığının % 43,10 oranında maaaşlara yansıtılmasının planlanladığı ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine ise Atun şu yanıtı verdi.

“İlk 5 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 43.89’a ulaştı. Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması Bakanlar Kurulu’nun gündemindedir. Henüz somut bir oran ortaya çıkmış değil. Eldeki imkanlarla ne yapabiliriz ona bakıyoruz. 6 aylık hayat pahalılığının ne olacağını Haziran sonu göreceğiz. Ona göre hükümet kendisine yol haritası çizecek”…

Akaryakıt fiyatlarına zam olup, olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Atun, “Maliye Bakanlığı’nın yapabileceği belli, vergi payı da belli. İhtiyaç oldukça gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlık (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı) bu konuda gereken açıklamayı ilgili bakanlık yapacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Sunat Atun, 6 Milyar 40 milyon TL’lik ek bütçede 2022 yılı içerisinde öngörülen yerel seçimler içinde kaynak ayrıldığını söyledi.

Atun, Belediyelere katkı payının da ek bütçe içerisinde artırıldığını açıkladı.

“Belediyeler de kendi paylarına ayrılanı alacak. Kasım ayına kadar belediyeler reformu kapsamında sayının azaltılacağına inanıyorum. Bütçe içerisinde belediyelere ayrılan katkı, azalacaktır”….

Döviz karşısında akaryakıt fiyatlarının değişimi ile ilgili bir soru üzerine Maliye Bakanı Atun, “Konu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uhdesindedir. Maliye Bakanlığı’nın yapabileceği belli, vergi payı da belli. İhtiyaç oldukça gerekli adımları atmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlık, bu konuda gereken açıklamayı yapacaktır” dedi.

Maliye Bakanı Atun, kur korumalı mevduat konusunda önümüzdeki hafta Türkiye’de temaslarda bulunacağını açıkladı.

Atun, “TC yetkilileriyle gelecek hafta görüşmelerimiz olacak. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile biraraya geleceğiz” diye konuştu.