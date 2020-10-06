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Hayata tutunabilmek için uygun ilik bekliyor!

3 yıldır Lenfoma Kanseri ile mücadele eden 28 yaşındaki Aysel Metni ilik nakli bekliyor.

06 Ekim 2020 Salı 22:08
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Hayata tutunabilmek için uygun ilik bekliyor!

3 yıldır Lenfoma Kanseri ile mücadele eden 28 yaşındaki Aysel Metni ilik nakli bekliyor.

Vadili'de yaşayan 28 yaşındaki Aysel Metni 3 yıldır Lenfoma Kanseri ile  mücadele ediyor. Hastalığı yeniden nükseden Aysel Metni ilik nakli için vatandaşlara çağrıda bulunarak Kemal Saraçoğlu vakfına örnek verilmesini istedi.

İlik örneğı̇ vermek isteyenlerin 18 45 yaş arasında kronik rahatsızlığı olmayan kişiler olması gerekiyor.

Pandemi dolasıyla randevu ile yapılacak işlem cuma günü 8:30- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

HABER KIBRIS

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