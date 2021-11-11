Hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldığı sırada kürsüde konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet programına çok şaşırdığını söyledi.

“Tek tutar dış politikada”

2 buçuk aylık bir seçim hükümetinin, 4 yıllık hükümette kalacak gibi program hazırladığına işaret eden Arıklı, “117 tane cek-cak ekiyle biten paragraf var” dedi. Hükümet programının tek tutarlı bölümünün dış politika olduğunu dile getiren YDP lideri Arıklı, 2 devletli çözüm ve Maraş açılımını önemsediğini belirtti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşan Arıklı, “Kıbrıs’ta iki toplumun anlaşabilmesi için baskı, tehdit ve şantajın olmaması lazım” dedi. Bosna-Hersek’te yaşananları örnek gösterdi.

“Bakanlara yüklenen hiçbir iş yapılmadı"

Koalisyon ortağı olduğu hükümeti hatırlatan Arıklı, Türkiye ile mali iş birliği protokolü imzalandığını ve o protokole göre, 3 milyarın üzerinde yardım yapılacağının ifade edildiğini söyledi. Türkiye’nin yapacağı yardımın koşullu olduğunu anlatan Arıklı, bakanlara yüklenen işlerin hiçbirinin yapılmadığını ve para akışının sağlanamadığını söyledi.

“İcraat hükümeti olmadığımızı defalarca söyledim"

UBP’nin klasik bir anlayışı olduğunu belirten Arıklı, bunu “Protokolü imzalayın; uygularsınız-uygulamazsınız önemli değil. Bunun karşısında Türkiye’den para talep et” olarak açıkladı.

Koalisyon ortağı olduğu hükümetin icraat hükümeti olmadığını Türkiye yetkililerine defalarca söylediğini ifade eden Arıklı, “Kurulan hükümetten de icraat beklenemez” dedi.

“Verdiğimiz sözleri, yerine getirmiyoruz"

Türkiye’ye her seferinde söz verdiklerini; ama o sözleri yerine getirmediklerini belirten Arıklı, Türkiye’den para alamayıp yerel gelirlerde de sorun yaşandığı zaman kafayı duvara tosladıklarını söyledi.

“Hayatı ucuzlatamadık"

Hükümette oldukları dönemde hayatı ucuzlatamadıklarını kabul eden Arıklı, hayatı ucuzlatmak için 2-3 tane enstrüman bulunduğunu söyledi. Arıklı, “Birincisi, etiket tüzüğü geçmeliydi. Buna ortağımız karşı çıktı. İkincisi, Ticaret Odası, Tedarikçiler Birliği, Toptancılar Birliği ile konuştuk. Devletin fonlarından yüzde 5 indirim talep ettiler, karşılığında yüzde 20 indirim yapacaklardı; buna da Maliye Bakanlığı karşı çıktı. Üçüncüsü ise Yerel yönetimlere piyasayı denetleme ve ceza yazma hakkıydı. Tasarıyı Meclis’e gönderdik ve Meclis’te kaldı” dedi.

“Sözümüzün arkasındayız”

YDP olarak erken seçime şartıyla hükümete dışarıdan destek vereceklerini söylediklerini hatırlatan Arıklı, “Sözümüzün arkasındayız” dedi.

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