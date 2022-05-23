"Hayatımı son dakikada gerçekleşen koltuk değişikliği kurtardı"

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait yolcu uçağı, pist boyunca yüksek hızda sıyırıp geçtiği yerde durdurulan bir inişin ardından Karaçi’de bir yerleşim bölgesinde düştü. Görgü tanıkları, iki motorunu kaybeden uçağın Cinnah Uluslararası Havalimanı'nı iki veya üç kez daire içine aldığını ve ardından birkaç binayı yıktığını bildirdi.

97 kişinin öldüğünü kazadan sağ çıkan iki kişiden biri olan Pencap Bankası (BOP) Başkanı Zafar Masud, ölümden şanslı kaçışını, o korkunç günde pencere kenarındaki bir yerden koridordaki bir koltukla eğiştirme kararına borçlu olduğunu söyledi. Kaderin trajik bir cilvesiyle, koltuğunu değiştirdiği yolcu, yıkıcı olayda hayatını kaybeden birçok kişiden biriydi.

Zafar, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmamda o koltuğun konumunun çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum" dedi.

"YOLCU GÜVENLİĞİNİNİ ARTIRMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILAMADI"

Bununla birlikte Masud, o zamandan beri yolcu güvenliğini artırmak için ulusal düzeyde hiçbir şeyin değişmediğinden şikayet etti.

Masud, "İç hatlardaki uçuş standartlarını uluslararası standartlarla aynı seviyeye getirmemiz, kazaları ve sonrasındaki durumları ele almak için standart prosedürleri uygulamamız gerektiğine inanıyorum. Daha iyi güvenlik standartları sağlamak için tüm ekosistemin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerektiğine düşünüyorum” diye konuştu.

Bunu başarmak için Masud, yolcu güvenliği üzerinde çalışmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurmaya karar verdiğini duyurdu:



“Vakıf iki ana işleve hizmet edecek. Bunlardan ilki, B sivil toplumda yolcu güvenliği ve hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışmak. İkincisi ise standart ve düzenlemeleri iyileştirmek, gerekli mevzuat değişikliğini sağlamak.”

"HAYATTA KALANIN SUÇU"

Diğer taraftan, trajik uçak kazasından bir yıl sonra Masud, ruh sağlığı açısından iyileşmeye çalışırken, görünenlerin ötesinde başka komplikasyonlar keşfettiğini söyledi.

Masud, “Hayatta kalanların suçluluk duygusuna kapıldığımı fark ettim. Diğer kurtulanlarla veya kurbanların aileleri ile görüşmeye cesaret edemedim. Cenazelere katılmak için çabaladım, merhumların ailelerinin sevdiklerine değilken neden bana bir mucize verildiğini merak etmesi gerektiğini düşünmeden.

Bu muhtemelen hayatımın hala büyük bir çabayla boğuştuğum en zor aşaması. Bu, kazadan önce belirsiz olan belirli düşüncelerin pekiştirilmesi ile hayat değiştiren bir deneyimdi. Artık hayatta neyin önemli olup neyin olmadığına dair makul bir netliğe sahibim ve bu, son bir yıldaki olayın temel sonucu” dedi.

“EN HÜZÜNLÜ GÜN”

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) dün iniş sırasında düşen PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağında, iki kişi dışında 91 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetti. Kaza geçen yıl, ülkede Kurban Bayramı'nı kutlamasından sadece iki gün önce meydana geldi.

Uçak ikinci iniş denemesinde pistin yaklaşık bir kilometre uzağına düştü. Sindh Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaçi Cinnah Havalimanı'na iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle Model Colony isimli yerleşim alanına düşen uçaktan Zafar Masud ile mühendis olduğu belirtilen Muhammed Zubeir kurtuldu.

24 Haziran 2020'de Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, kazanın ilk raporunun, pilotların belirlenmiş prosedürleri takip etmemekle suçlu bulduğunu açıkladı.

Masud, kendisini rahatsız eden “en büyük olayın” kazanın 97 can kaybıyla sonuçlanmış olması olduğunu belirterek, "22 Mayıs 2020 benim için hayatımın en üzücü günlerinden biriydi ve sonsuza kadar öyle kalacakç İlişkilere ve insanlarla olan bağlantılara değer vermek her zaman benim ayırt edici özelliğim olmuştur, ancak artık yaşam amacım haline geldi” dedi.

Öte yandan Masud, kazadan bu yana hava yoluyla birçok kez seyahat etti. İlk uçuşunu Eylül 2020'de yaptı ve seyahat etme korkusundan kurtulmak olduğunu aktardı 26 Eylül'de Masud, PIA PK 304 uçuşuyla Karaçi'den şu anda ikamet ettiği Lahor'a gitti. Lahore havaalanında PIA CEO'su emekli Hava Mareşali Arshad Malik tarafından karşılandı.

O sırada, hayatta kalan ikinci kişi Zubair, hava yoluyla seyahat etmek istemediğini ve güvenlik endişeleri nedeniyle karayolu seyahatini tercih ettiğini söylemişti.