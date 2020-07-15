Hayatımızdaki tek pozitif şey koronavirüs testimiz olmaz inşallah!

Ya bu işi ciddiye alacaksınız ya da tüm kapıları kapatacaksınız, açlıktan gebereceksek, hep birlikte geberelim!

E yani!

Korkudan anamız ağlamaya başladı yahu!

-*-*-

Ne mi oldu?

Anlatayım!

Dakika bir gol bir!

1 Temmuz’da uçaklar başladı!

Geliyorlar!

İlk uçaktan inen yolcuların PCR testleri, analiz için hastaneye gönderilmedi!

Neden?

Unutuldu!

Bir karışıklık oldu!

-*-*-

Gelen yolcuların yarısı aynı uçakla geri gitti!

-*-*-

Başka ne oldu?

Güzelyurt’ta bir arkadaşım, Türkiye’den bir kişiye uçak bileti kesti!

Bu kişi KKTC’ye gelecekti ama gelemedi!

Ancak, Güzelyurt’ta bileti kesen arkadaşıma, “PCR Test sonucunuz negatif çıkmıştır” diye, bizim Sağlık Bakanlığı’ndan mesaj gitti!

-*-*-

Şimdi adam soruyor:

“... Bizim misafir geldi de bizden mi saklanıyor?”

Hayır, konuşmuşlar telefonda, gelecek olan kişi hala Türkiye’de!

Peki burada PCR testi kime yapıldı?

Kafa karışıyor değil mi?

-*-*-

Bir kişi Londra bağlantılı olarak geldi.

PCR testi pozitif!

Yani sekizinci pozitif kişi olarak hastaneye kaldırılıyor.

Oğluna da deniyor ki, “... Sakın bir yere gitme, ortalıkta dolaşma!”...

Ama dinlemiyor.

Dolaşıyor.

Ve bir gece, bu dolaştığı mekanlardan birinden, ambulansla alınıyor.

Apar topar.

O da oluyor 9’uncu pozitifimiz!

-*-*-

Kimdir, nedir, nerelidir falan bunlara gerek yok.

Bu hastalıktır ve herkesin başına gelebilir.

Ama annen pozitif çıkmış, sana oraya buraya gitme denmiş; sen kalkmışsın, neredeyse gitmediğin yer kalmamış!

-*-*-

Vatandaşta suç var mı?

Var tabii ki!

Ama devlet de kapıyı iyi tutmak zorunda!

Her gelen top gol olmamalı!

1984’teki Türkiye – İngiltere maçlarının kalecisi Yaşar bile bu kadar çok gol yememişti yahu!

Yaşar, iki maçta toplam 13 gol görmüştü koruduğu kalede!

Bir de 1987’de yine 8-0’lık İngiltere yenilgisi vardı. O maçta Türkiye’n,n kalecisi bu kez Fatih’ti.

-*-*-

Bizim devlet de Yaşar ve Faith gibi olup, üç maçta 21 gol yemez inşallah!

Kaleyi tutamayacaksak, mesela Sayın Bakan Ali Pilli Meclis’te “halkım bana güveniyor” dememeli değil mi?

Devlet, bu işin tedbirini alamıyorsa, sağlık alt yapısı yetersizse ve biz de korku içinde yaşayacaksak, her gelen top gol olacaksa, spikerin dedği gibi, “maç bitti hala gol yiyoruz sayın seyirciler” durumuna düşeceksek, gerçekten kapatın kapıları, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir!

-*-*-

Çok üzgünüm ama bazen, “keşke 46 yıl önce bugünkü tarihte ölseydik” diyesim geliyor...

-*-*-

Az daha ciddiyet.

Az daha gayret lütfen...

Ama gerçekleri de kabul yani...

Acıysa bile gerçekler, kabul edip, halka açıklamak zorundayız.

Yoksa yapacak gücümüz, sağlık alt yapımız yetersizse, “şu kadar para gelmişti, şu kadar yardım yapılmıştı” diye açıklamalar yapmak yerine, yukarıda saydığım “maskaralıkların” bizi korku içerisinde bırakmasına engel olmanız gerekir.

-*-*-

Haksızsam, “haksızsın” deyin lütfen.

Yazdıklarımın da yalan olduğunu anlatın.

Ama değilse, çıkın ve gerçekleri söyleyin ve kabul edin.

Ne olur, ne yapacaksanız yapın ama bu korkuyu, bu rezaleti de yaşatmayın.

-*-*-

Kadın pozitif; oğul serbest...

Oğul, neredeyse ülkenin dörtte biriyle kucak kucağa...

O dörtte bir de ülkenin tamamıyla temasta...

Bilmem anlatabildim mi?

Yok mu yetkiniz?

Yok mu paranız?

Yok mu kitiniz?

Söyleyin, bilelim...

Ama, ülkeye gelmemiş insana PCR testi yapmış gibi yapmayın!

PCR testi yaptığınız bir uçak dolusu yolcunun testlerini hastaneye göndermeyi unutmayın!

Annesi pozitif bir insana, “ortalıkta fazla dolaşma” deyip de bu kadar gevşemeyin!

Lütfen yani!

-*-*-

15 Temmuz 1974’ü yazamadık yahu!

O günlerde yedi yaşındaydım, şimdi 53’e merdivenin son basamakları kalmış; hep felaket, hep korku, hep savaş, hep karmaşa, hep yoksulluk, hep kötülük, hep negatif mi?

-*-*-

Bir hızlı test yaptırmıştık; o da negatifti!

Bu gidişle, hayatımızda pozitif olan tek şey koronavirüs testi olacak!

İnşallah olmaz yani!

İnşallah!

Sadece Allah!

Sadece dua!

Başka ne kaldı ki!