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"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü?

Afganistan'da kontrolün Taliban'ın eline geçmesinin ardından, ülkede yaşanan kaos ve dünyanın manşetlerine yansıdı.

17 Ağustos 2021 Salı 10:40
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"Hayatın için koş": Dünya basını Afganistan'daki kaosu ve Biden'ın açıklamalarını nasıl gördü?

Dünyanın dört bir yanındaki gazeteler, Uluslararası Kabil Havalimanı’nda yaşanan arbedeyi ve Joe Biden'ın askerleri geri çekme konusundaki kararlı savunmasını manşetlerine taşıdı. Uluslararası yayınlar, Kabil'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Çaresizlik", "katliam, ve "umutsuzluk" ifadelerine yer vererek, ABD Başkanı'nın kararını çoğunlukla eleştirdi.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Kabil'den ayrılan bir ABD Globemaster nakliye uçağına tıkıştırılmış Afganların fotoğrafını manşetine taşıyarak “Çaresiz” başlığını kullandı.

The Guardian'ın gazetesi, Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nın asfaltında bir ABD nakliye uçağının altında koşan Afgan kalabalığının dramatik bir fotoğrafa yer vererek, “Binlerce kişi Taliban'dan kaçmak için mücadele ederken Kabil'de kaos” başlığını attı.

The Times gazetesi de manşetinde The Guardian ile aynı fotoğrafı kullandı. Ancak, gazete "Kabil katliamından kaçmak için yarış" manşetini tercih etti.

Fransa'da, Libération gazetesi ön sayfasında  "Afganistan: sauve qui peut" ("Afganistan: hayatın için koş") başlığıyla havaalanında çevre duvarına tırmanmaya çalışan Afganların bir fotoğrafını kullandı. 

Londra'da yayın yapan Daily Express, ise  “Başbakan  zamana karşı yarışta 200 ekstra tabur gönderiyor” ile İngiltere’nin açısına odaklandı.

Afganistan'ın Taliban militanların eline geçmesine nasıl izin verildiğine ilişkin soruşturmanın henüz yeni başladığı ABD'de, New York Times'ın manşetinde Kabil sokaklarında zırhlı bir araç üzerinde Taliban savaşçılarının çarpıcı bir resmi var.

Sayfanın üst kısmındaki manşet ise şu şekilde:

“Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor”.

ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, Kabil'in çatılarında uçan bir Amerikan helikopterinin fotoğrafına yer vererek, “Bitti” manşetini attı.

Washington Post'un manşeti ise oldukça basit: “Afganistan Taliban'a düşüyor” diyor.

ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, Kabil'in çatılarında uçan bir Amerikan helikopterinin fotoğrafına yer vererek, “Bitti” manşetini attı.

Diğer taraftan ABD BaşkanI Joe Biden'ın Amerikan birliklerini geri çekme kararını savunması da dünya manşetlerinde büyük yankı buldu.

Daily Telegraph, konuyu "Biden Amerika'nın uçuşunu savunuyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

Daily Mail'in manşetinde ise  "Biden: Afganların kendi suçu" yazıyor.

The Sun gazetesi de Biden'ın kararını eleştirerek, "Şaka Biden" manşetini attı.

İspanya'da El Mundo, manşeti için Biden'ın cümlelerinden  benzer bir satır seçti:  

Biden: 'Afganlar savaşmak istemiyor'”

Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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