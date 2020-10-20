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Hayatını kaybeden Kaşıkçı’nın annesinden şok iddia!

Ayşe Çınar: Kızıma tuzak kuruldu. Kızım bu zamana kadar araç kullanmadı. Ehliyeti yok. Karantinada kalan bir kişinin dışarı çıkması kim veya kimler tarafından sağlandı?

20 Ekim 2020 Salı 09:20
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Hayatını kaybeden Kaşıkçı’nın annesinden şok iddia!

Tatil için ülkemize gelen ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Fatma Kaşıkçı’nın annesi Ayşe Çınar, kızına tuzak kurulduğu iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk kökenli bir aileden gelen ve Londra’da yaşayan Kaşıkçı’nın ülkemize geldiği 16 Ekim günü, bir otelde karantinaya alındığı belirtiliyor.

Fatma Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yoldan çıkıp, beton elektrik trafosuna çarptı. Kazada Kaşıkçı, olay yerinde can verirken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

“EHLİYETİ YOKTU, HİÇ ARAÇ KULLANMADI”

Hürriyet’e konuşan talihsiz kadının annesi Ayşe Çınar, kızına tuzak kurulduğunu söyledi.

Çınar, Gazimağusa’da yaşayan bir gencin kızını otelde ziyaret ettiğini, iki gün boyunca kaçak olarak otelde kaldığını ve daha sonra bir araçla otelden ayrıldıklarını anlattı.

Çınar “Kızım bu zamana kadar araç kullanmadı. Ehliyeti yok. Karantinada kalan bir kişinin dışarı çıkması kim veya kimler tarafından sağlandı. Kızıma yanındaki erkek, ben alkollüyüm aracı Gazimağusa’ya kadar sen kullan demiş. Kendisinin de ehliyeti yokmuş. Ehliyetsiz kişiye neden araç veriliyor? Bu otomobilin sahibi kim?” diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Kıbrıs’a gitmek için test yaptırdığını söyleyen anne Ayşe Çınar, testin negatif çıkması durumunda, Kıbrıs’a gidip dava açacağını da söyledi.

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