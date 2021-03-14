Akıncı,yayımladığı mesajda;

‘HAYATTA VE AYAKTA KALABİLMEK….Bir yıldır yaşamakta olduğumuz çok zor salgın koşullarında dünya insanlığı gibi toplum olarak biz de, “ hayatta ve ayakta kalma “ mücadelesi veriyoruz. Hayatta kalabilmek sağlık alanında gerek bireysel, gerekse devlet olarak yapılacaklarla doğrudan ilişkili; ayakta kalabilmek ise ekonomik tedbirleri zorunlu kılıyor. Böylesi dönemlerde devletin zor durumda olan kesimlere yardım elini uzatabilmesi ve toplumsal dayanışma ruhunun gelişmesinin büyük önemi olduğu kuşkusuz. Ancak her durumda “her şeyin başı sağlık” deriz; çünkü hayatta kalmadan ayakta kalmak mümkün değil. Böylesi bir günde , 14 MART TIP BAYRAMINDA DOKTORLARIMIZA VE SAĞLIK ALANINDA EMEK VEREN TÜM ÇALIŞANLARIMIZA İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. ÖNCELİKLE ONLARIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İLE HAYATTAYIZ, TOPLUM OLARAK AYAKTA KALMAYI DA BAŞARACAĞIZ.’ dedi





