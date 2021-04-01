Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 300-400 milyon borçlanmaya gidileceğini, alınacak kredi ile Güzelyurt ve Girne Hastanesi’nin tamamlanacağını, yarım kalmış yolların bitirileceğini ve birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Taçoy bunları söylediğinde bakandı.

Tarih, 2020 yılının Haziran ayında, 14’üncü günü gösteriyordu.

300 – 400 milyon borçlanıldı mı borçlanılmadı mı tam anlamadım ama bahsedilen hastaneler hala bitirilemedi hatta bir tanesi kaderine terk edilirken, ötekiyle ilgili ihale dün yine iptal edildi…

Taçoy yalan mı söylemişti yoksa sallamış mıydı?

Yoksa işimiz film miydi?

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

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Sağlık Bakanı Ali Pilli Güzelyurt’ta inşaatı devam eden hastane binasında incelemelerde bulundu. Güzelyurt Hastanesi inşaatını gezen Bakan Pilli, hastanenin bu yıl içinde tamamlanacağını vurguladı.

Tarih: 10 Haziran 2020…

Pilli bunları söylediğinde bakandı, şimdi değil…

Hastane yarım kaldı…

Hatta Pilli, 2020 içerisinde Girne’deki hastanenin de bitirileceğinden söz etmişti…

İhalesine çıkılmadı…

Film!

Galasını yapalım bence!

Türkiye’den de en az 150 kişi gelmeli!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

İki adet hastane, zavallılığımız nedeniyle yarım kalmış beklerken, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni hastane yapılacağından söz ediliyor…

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Hapishaneye Covid – 19 girmiş durumdadır!

Yeni hapishaneye ne zaman taşınacağız?

Parası ödenememiş!

O yüzden teslim alınamıyormuş!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Haaa esnafa can suyu verilecekti; iflas etmeyen esnaf kalmadı!

Haaaa kablo ile elektrik bile gelecekti; o mesele kapandı! Konuşulmuyor!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

Para da gelecekti; Dursun oğuz garibim borçlanıyor ki bu da ayrı bir film!

-*-*-

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları…

Nedir bunlar?

Bunlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “açılmasına” müsaade etmediği yerlerdir…

Peki, bu akşam “yapılması zorunlu gala” nerede yapılıyor?

Tantin’in Hamamında yapılmıyor!

Kaldı ki hamamlar da aynı karar uyarınca hala kapalıdır!

Hayırlı galalar efendim!

“Üst Komite kararlarına devlet uymuyor” dersem, vatana ihanet eder miyim?

“Verilen sözler, alınan kararlar nerede?” diye sorarsam, AKEL’ci – Rum’cu olur muyum?

Film oldu her yanımız!

Bu akşam da galası var!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

Koronavirüslü gala!

-*-*-

Biz mi?

Bunları yazanlar mı?

Canım biz hainiz!

AKEL’ciyiz!

Rum’cuyuz!

AB’ye satıldık falan ve de filan!

En büyük film bu!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ocak 2021’in başında BRT’de yayınlanan 50+1 programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı… Efsane bir programdı o!

BRTK internet sitesi aynı gün bu programı haberleştirdi…

Arıklı, “Resmiye Canaltay’ın normalde ilk turda seçilmesini bekliyoruz ama UBP içinde bazı kırgınlıklar nedeniyle, birinci turda olmasa da ikinci turda seçilecektir” dedi…

Canaltay 4 turda seçilemedi… 14 tur olsa da seçilemeyecekti…

Tam bir film!

Netflix’te oynasa, Dünya siyaseti Bizans entrika tarihini yeniden yazar!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Arıklı, aynı gün aynı programda, “Biz ülkeyi ucuzlatacağız… Sözümü kuvvetlendirmek için 5 TL indirim için girişim yaptık. Malum çevreler gırgıra almaya çalıştı ama harçlara yapılan zamlar her yeni yılda yapılmaktadır. İndirimle alakası yok. 5Tl indirim sadece bir başlangıç… Arkası gelecek… Gerekli talimatları verdim… Üretici ve kasaplarla bir araya geleceğiz… Ette ciddi bir indirime gidilecek.. İlaç fiyatlarında da indirime gideceğiz…” dedi…

Et iki kat, ilaç fiyatları en az yüzde 20 pahalı oldu…

Filmin dik alası!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Arıklı, “… Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, kendi kafasına göre bir takım kararlar alıyor. Belki de doğru olan kararlar da var. Ama bu ülkede sadece sağlık sorunu yok ekonomi sorunu da var. İkisi at başı gitmeli. Üst Kurulda ekonomiden, iş dünyasından da birileri olmalıydı. Konuya sadece sağlık açısından bakılıyor ve Bakanlar Kurulu etkisiz bırakılıyor” dedi; bu akşamki gala ekonomik anlamda önemli bir gala mıdır?

Elbette değildir…

Ama söyleyeyim, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; gala olayı nedeniyle, Arıklı’nın söylediklerine ilave yapmak istiyorum; “tamamen gereksiz bir komitedir”…

Keşke o gün çakan gürleyen Arıklı, bugün de Kudret Özersay’ın söylediklerini söylese ve hem Üst Kurul’a hem de kabinesine “evet, madem ki galaya – kokteyle izin verdiniz, o zaman başka yerleri de açmalısınız” diyebilse…

-*-*-

Daha neler var neler…

UBP’deki filmler!

Hep galalık!

Başrollerde kimler yok kimler!

Abiler!

İnanılmaz bir film!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

Trum gelse, parmak ısıracak oynanan oyunlara!

Brütüs’ler, Judas’lar, hep oralarda!

-*-*-

Sahi YÖK, YÖDAK karşıydı, bir üniversite sahte sahte diploma dağıtıyordu!

Hani Ersan Saner tedbir falan da alacaktı?

O üniversitenin yönetiminde, dağcılık ve kahramanlık meraklısı en büyük milliyetçimiz oturmaktaydı!

Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya!

-*-*-

Canlarım benim!

Bu üniversite işi, tam galalık film!

Ama ne diyor trollerimiz; “YÖDAK Başkan Vekili de AKEL’ci!”

Rum’cu!

O da hainler arasında!

Yaaaa!

Tam gala!

-*-*-

Yani, bardon gancelli be refikler ama; bütün bu “yalanları” veya “sallamaları” yapanlar, dürüst milliyetçi siyasetçi!

Bunları yazanlar da hain ha!

Vay kahramanlar var!

Hayırlı galalar dilerim!

İşimiz film!

Film!

-*-*-

Son iki not:

1- Bu akşam galamızın şerefine, bütün barlar saat 23.23’e kadar açıktı değil mi Sayın Başbakanım?

Haydi o zaman hep birlikte barlara!!!

2 – Nisan 1 şakası yapacaktım!

Ne gereği var, bizim her günümüz Nisan 1!

Bize 365 gün 1 Nisan!