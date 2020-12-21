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HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ersan Saner’i ziyaret ederek, hükümetin aldığı güven oyundan dolayı tebrik etti,  görevinde başarılar diledi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:37
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HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ersan Saner’i ziyaret ederek, hükümetin aldığı güven oyundan dolayı tebrik etti,  görevinde başarılar diledi.


Saat 16:00’da gerçekleşen görüşmede konuşan Başçeri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Saner’e gönderdiği mesajları hatırlattı. 


Başçeri, onların mesajlarında ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC hükümetiyle birlikte KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün refahı ve mutluluğu için ilerleyen dönemde hükümetin yapacağı çalışmalara elinden gelen desteği vereceğini dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner ise, Başçeri’nin ziyaretinin kendisini onurlandırdığını ifade etti ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın kutlama mesajları için teşekkürlerini sundu.

 
Anavatan Türkiye ile birlikte, KKTC’de kalıcı eserler veren bir hükümet olmanın en büyük gurur kaynakları olacağını ifade eden Saner, “Bu konuda Erdoğan’ın tebrik mektubunda da ifade ettiği gibi KKTC’yi  ileriye taşımak için ortaya koydukları kararlılıktan dolayı, tüm KKTC halkı adına teşekkürlerimizi iletmenizi rica ediyorum. Her zamana anavatan yavru vatan ortak hedefleri için Türk ulusunun özellikle mavi vatandaki hak ve çıkarlarının korunmasında iş birliği içerisinde birlikte çalışacağımıza olan inancımı belirtiyorum” diye konuştu.

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