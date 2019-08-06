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Hayko Cepkin bu akşam Girne Amfi Tiyatro’da

06 Ağustos 2019 Salı 08:51
Hayko Cepkin bu akşam Girne Amfi Tiyatro’da

Girne Belediyesi’nin 9’uncusunu gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri, rock sanatçısı Hayko Cepkin konseri ile devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro’da bu akşam gerçekleşecek konserin biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Deniz Plazalar ve Amfi Tiyatro gişesinden temin edilebilecek.

9. Girne Kültür Sanat Günleri’nde Eylül’de ise Yerli Sanatçı ve Müzik Grupları Konseri gerçekleştirilecek.
Kültür Sanat Günleri, 6 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4 / Klasik Müzik konseri ile devam edecek.

Kültür Sanat Günleri, 10 Eylül akşamı Fazıl Say konseriyle sona erecek.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin
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