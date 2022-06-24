‘Artık bu yangınlardan bir ders çıkarmamız gerekiyor’ diyen Orçan, gözyaşlarına hâkim olamadı.
Orçan, gece boyunca büyük mücadele verildiğini belirterek, her an rüzgarın yön değiştirebileceğini ve yangının yeniden şiddetlenebileceğini kaydetti.
“Bugüne kadar meydana gelen yangınlardan hiç ders almadık” diyen Orçan, “Yardım çağrısı yapmak yerine sorumluluklarımızın bilincinde olalım” dedi.
Hayri Orçan gözyaşlarını tutamadı
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, BRT’de katıldığı canlı yayında konuştu.
24 Haziran 2022 Cuma 10:53
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‘Artık bu yangınlardan bir ders çıkarmamız gerekiyor’ diyen Orçan, gözyaşlarına hâkim olamadı.