Hayri Orçan gözyaşlarını tutamadı

‘Artık bu yangınlardan bir ders çıkarmamız gerekiyor’ diyen Orçan, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Orçan, gece boyunca büyük mücadele verildiğini belirterek, her an rüzgarın yön değiştirebileceğini ve yangının yeniden şiddetlenebileceğini kaydetti.

“Bugüne kadar meydana gelen yangınlardan hiç ders almadık” diyen Orçan, “Yardım çağrısı yapmak yerine sorumluluklarımızın bilincinde olalım” dedi.