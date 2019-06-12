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“Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu"konulu konferans yapılıyor

“Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans yarın yapılıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
“Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu"konulu konferans yapılıyor
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AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans yarın yapılıyor.
Hidden Garden’da 09.30 – 14.00 saatleri arasında yer alacak konferansta, “Hayvan hastalıklarının meydana gelmesinin ve yayılmasının önlenmesi alanında AB uygulamaları”, “Bruselloz: tehditler ve fırsatlar” ve “Kıbrıs Türk toplumunda hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradikasyonu” konuları ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
KonferansHaberKıbrısGündemAvrupa
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