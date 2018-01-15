Hayvan hırsızı yakalandı

Vadili ağıllar bölgesinde Hüseyin Gürçağlar’a ait ağıl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasında 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paşaköy ağıllar bölgesinde bulunan Yunus Özer’e ait ağıldan ise 1 keçi ve 5 koyunu çalındığı açıklandı.



Polis, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T’nin (E-45) tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.