Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113321
ALTIN
163.800
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.2418
EURO
4.6610
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

Hayvan hırsızı yakalandı

Hüseyin Gürçağlar’a ait ağıl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasında 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paşaköy ağıllar bölgesinde buluna Yunus Özer’e ait ağıldan ise 1 keçi ve 5 koyunu çalındığı açıklandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:35
Hayvan hırsızı yakalandı
banner10

Vadili ağıllar bölgesinde Hüseyin Gürçağlar’a ait ağıl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasında 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paşaköy ağıllar bölgesinde bulunan Yunus Özer’e ait ağıldan ise 1 keçi ve 5 koyunu çalındığı açıklandı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T’nin (E-45) tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruçreis Fırkateyni ziyarete açılacak
Oruçreis Fırkateyni ziyarete açılacak
Milletvekilleri mazbatalarını aldı
Milletvekilleri mazbatalarını aldı
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim